La Bobbiese passa ad Alseno. Oggi super sfide in Prima categoria, incognita meteo

Con la vittoria della Bobbiese per 2-0 sul campo dell’Alsenese (gol al 9’ di Makaya, raddoppio al 34’ di Rossi su rigore) nel campionato di Promozione e con il successo per 2-1 del Fidenza sullo Zibello Polesine in Prima categoria si è aperto ieri il fine settimana del calcio dilettantistico piacentino.

Oggi tutti in campo alle 14.30, ad eccezione dei due gironi di Seconda categoria che hanno già finito l’andata, anche se è in programma la finale di Coppa tra San Corrado e Rottofreno. Unica incognita: il maltempo, con la neve e la pioggia che potrebbero rovinare il programma.

In Eccellenza, l’Agazzanese non vuole smettere di volare (sfida interna contro l’Arcetana), mentre la Castellana Fontana e il Nibbiano&Valtidone cercano punti salvezza contro Modenese e Boretto.

In Promozione, la capolista Pontenurese viaggia alla volta di Brescello, mentre il Gotico Garibaldina riceve il Felino.

In Prima categoria, super sfide Spes Borgotrebbia-Pontolliese Gazzola e Sannazzarese Sporting, con la capolista Borgonovese che riceve la Fontanellatese.

In Terza spicca Pol. Bf-Vernasca.

Eccellenza

Agazzanese-Arcetana

Anzolavino-Castelvetro

Colorno-Rolo

Fidentina-Pieve Nonantola

Modenese-Castellana Fontana

Nibbiano&Valtidone-Boretto

Piccardo Traversetolo-Vignolese

Real Formigine-Campagnola

Sasso Marconi-Borgo San Donnino

Castelfranco-Cittadella

Promozione

Alsenese-Bobbiese 0-2

Brescello-Pontenurese

Carignano-Terme Monticelli alle 18.00

Carpaneto Chero-Vigolo

Gotico Garibaldina-Felino

Noceto-Team Traversetolo

Solignano-Il Cervo

Tonnotto San Secondo-Futura Fornovo Medesano

Prima Categoria

Fidenza-Zibello 2-1

Borgonovese-Fontanellatese

Fiore Pallavicino-Vigolzone

Lugagnanese-Soragna

Sannazzarese-Sporting Fiorenzuola

Sarmatese-Ziano

Spes-Pontolliese Gazzola

Viarolese-Junior Drago

Libertas-RiverNiviano

Finale Coppa Emilia Seconda Categoria

San Corrado-Rottofreno

Terza Categoria

Academy Moretti-San Filippo Neri

Alseno-Podenzanese

Besurica-Fulgor Fiorenzuola

Bivio Volante-San Polo

Folgore-Gerbido

Turris-Caorso

Pol.BF-Vernasca alle 15.00

Virtus Piacenza-Primogenita alle 16.30

