Volley: Gas Sales in campo a Padova per arrivare tra le prime quattro

Ritoccare la classifica in ottica Coppa Italia, archiviare la prima parte di stagione con una vittoria e confermare i miglioramenti registrati domenica scorsa contro Cisterna, battuta con un convincente 3-0.

Sono questi gli obiettivi in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza, che oggi alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) scenderà in campo alla Kioene Arena di Padova per l’undicesima giornata di Superlega, l’ultima del girone d’andata.

Con in tasca la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, la squadra di Lorenzo Bernardi – già certa dell’ottavo posto – intende ora presentarsi alla competizione da testa di serie, piazzandosi tra le prime quattro per godere del vantaggio di un turno casalingo.

Con gli accoppiamenti che saranno definiti solo al termine di questo undicesimo turno, rimangono numerose le possibili combinazioni per i biancorossi, i quali dovranno oggi centrare una vittoria da tre punti e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. Nella speranza che Cisterna batta Verona, l’attenzione si concentrerà al 21 dicembre, data del recupero fra Civitanova e Siena: di fatto, l’ultimo appuntamento del girone d’andata.

Ancora una volta orfana dell’infortunato Simon (nella migliore delle ipotesi il gigante cubano rientrerà alla fine del mese), per Piacenza quella di oggi è un’altra delle sue ormai famose “finali”.

“Il nostro unico obiettivo – ha spiegato il centrale Enrico Cester – è quello di migliorare l’attuale classifica e la posizione nella griglia della Coppa Italia: per questo oggi conta solo vincere. Affronteremo una squadra che in settimana ha vinto un recupero importante con Siena (battuta 3-0, ndc), ma dal canto nostro vogliamo dare continuità agli ultimi due successi ottenuti in Coppa Cev e in campionato”.

Per farlo, Brizard e compagni dovranno scendere in campo con la mentalità mostrata contro Cisterna, quella sicurezza a lungo cercata da una squadra che ora – dopo un avvio con il freno a mano tirato – non ha più intenzione di sprecare occasioni.

L’AVVERSARIO – Dopo un avvio scoppiettante con quattro vittorie nelle prime sei giornate, la formazione padovana ha raccolto quattro sconfitte in altrettanti turni, escludendo la vittoria di giovedì scorso contro Siena (recupero della sesta giornata). Oggi coach Cuttini si dovrebbe appellare alla diagonale composta da capitan Saitta al palleggio e Petkovic nel ruolo di opposto, il giapponese Takahashi e il belga Desmet sulle bande, la coppia Volpato-Crosato al centro e Zenger libero.