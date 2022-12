Non è stato un fine settimana esaltante per le squadre piacentine di Serie C.

Se ne parlerà questa sera nella prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Nel Girone A, il Piacenza è incappato nell’ennesima sconfitta stagionale, pagando a caro prezzo un errore difensivo e venendo superato in casa dalla Pro Patria. Biancorossi sempre ultimi.

Nel Girone B, invece, il Fiorenzuola sabato è tornato da Siena con un punto carico di rammarico, visto che i padroni di casa hanno raggiunto l’1-1 solo nel finale. Rossoneri che restano comunque in piena zona play off.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative, il difensore del Piace Alessio Rizza e l’attaccante del Fiorenzuola Elia Giani.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, dall’Eccellenza fino alla Terza categorie, con immagini, gol e commenti.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

