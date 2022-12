Obiettivo quarti di finale per la Bluenergy Daiko Volley atterrata oggi a Istanbul

Bluenergy Daiko Volley Piacenza è partita in mattinata con un volo da Bergamo per raggiungere Istanbul dove mercoledì 14 dicembre alle ore 16.00 locali (ore 14.00 in Italia) affronterà la formazione del Fenerbahce, nella gara di ritorno degli ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup.

Ai biancorossi per qualificarsi al turno successivo sarà sufficiente vincere due set visto che nella gara di andata si sono imposti per 3-1. I padroni di casa attualmente sono sesti in classifica in Efeler Ligi, il campionato turco con 22 punti conquistati grazie a otto vittorie e quattro sconfitte. Nell’ultima gara di campionato, giocata sabato scorso in trasferta, ha sconfitto per 3-1 (21-25, 25-19, 20-25 e 17-25) l’ex capolista Ziraat Bankasi. Il campionato scorso lo ha chiuso al terzo posto, quello precedente al secondo mentre l’ultimo scudetto lo ha vinto nella stagione 2018-2019.

Il Fenerbache è allenato da Daniel Jorce Castellani, con un passato in Italia dove ha giocato a Chieti, Falconara, Bologna, Padova e Prato; come tecnico ha guidato formazioni di mezzo mondo. Nel roster turco spiccano due giocatori che hanno militato in Italia: il francese campione olimpico Yacine Louati, a Padova e Milano dal 2018 al 2020, e il portoghese Alexandre Ferreira che ha giocato a Trento e Verona mentre in cabina di regia c’è l’esperto iraniano Mir Saeid Marouf. Arrivato in questa stagione anche il posto 4 serbo Pavle Peric.