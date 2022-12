Stasera Volley Piacenza, finito il girone d’andata si pensa già al futuro in casa Gas Sales

Il girone d’andata della stagione è appena andato in archivio con la vittoria per 3-1 su Padova, ma si pensa già al futuro in casa Gas Sales, con una programmazione basata in particolare sul settore giovanile. Argomento che sarà al centro della puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento sulla squadra biancorossa.

Appuntamento come ogni martedì alle ore 21.00, nello studio della conduttrice Nicoletta Marenghi saranno ospiti l’amministratore delegato Isabella Cocciolo insieme a Renato Barbon, allenatore del settore giovanile, oltre a Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy e con il contributo video dell’esperto Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Nella seconda parte del programma si parlerà anche del prossimo impegno di Superlega dei biancorossi, sabato sera in casa di Verona per la prima giornata del girone di ritorno, con le interviste video dei due allenatori, il coach biancorosso Lorenzo Bernardi e il gialloblu Radostin Stoytchev. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9.00 e alle 17.00.