La Bluenergy Daiko batte Fenerbahce 3-1 e centra i playoff di Coppa Cev

Quattro su quattro: in Europa la squadra di Lorenzo Bernardi continua a collezionare vittorie. Con il 3-1 rifilato al Fenerbahce nella sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Cev (stesso risultato maturato all’andata al PalabancaSport) la Bluenergy Daiko Piacenza conserva la sua imbattibilità in campo europeo, staccando il pass per i playoff della competizione. Sarà la formazione romena dell’Arcada Galati la prossima avversaria di Piacenza. La gara di andata si giocherà in Romania, a Galati, in una data compresa tra il 10 e 12 gennaio, la gara di ritorno al PalabancaSport quindici giorni dopo in una data compresa tra il 24 e 26 gennaio.

La squadra che supererà il turno dei playoff accederà ai quarti di finale della manifestazione che vedrà al via anche le squadre terze classificate dei gironi di Champions League.

L’ANALISI – Nonostante il risultato tutto sommato rotondo (ai biancorossi bastava vincere due set per passare il turno) la prestazione non è stata certamente delle migliori. Ancora una volta, come avvenuto domenica con Padova, i biancorossi hanno steccato l’approccio, con la ricezione incapace di opporsi agli attacchi dei turchi e un attacco dalle polveri bagnate. L’ingresso di Gironi per Romanò ha cambiato l’inerzia del match, con Piacenza che è riuscita ad aggiudicarsi il secondo e il terzo set al fotofinish dopo una lotta punto a punto. Nel parziale finale, Bernardi ha concesso riposo ai titolarissimi in vista di sabato: con Verona, per la prima di ritorno di Superlega, servirà tutt’altra Gas Sales.

FENERBAHCE ISTANBUL – BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA 1-3

(25-22, 23-25, 24-26, 19-25)

FENERBAHCE ISTANBUL: Louati 13, Savas 3, Gurbuz 13, Ferreira 10, Tumer 9, Bostan 4, Yesilbudak (L), Unver, Peric 5, Tarakci 1, Kurt 1, Mert (L). Ne: Marouf, Sikar. All. Castellani.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Alonso 6, Romanò 5, Leal 19, Caneschi 3, Brizard 4, Lucarelli 10, Scanferla (L), Recine 1, de Weijer, Cester 5, Gironi 12, Basic 2, Hoffer (L). All. Bernardi.

Note: durata set 28’, 26’, 30’, 23’ per un totale di un’ora 47 minuti di gioco.

Fenerbahce Istanbul: battute sbagliate 22, ace 10, muri punto 6, errori in attacco 8, ricezione 47% (18% perfetta), attacco 44%.

Bluenergy Daiko Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 6, muri punto 12, errori in attacco 8, ricezione 37% (11% perfetta), attacco 50%