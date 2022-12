La Bluenergy Daiko Volley in trasferta ad Istanbul, gara di ritorno contro il Fenerbahce

La Bluenergy Daiko Volley Piacenza torna in campo, mercoledì 14 dicembre, contro il Fenerbahce Istanbul, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Volleyball Cup. Il match si disputerà ad Istanbul alle ore 16.00 locali (ore 14.00 in Italia).

Alla formazione piacentina, per accedere alla fase successiva del torneo, basterà vincere due set, visto il punteggio nella gara di andata per 3-1, in favore dei biancorossi. Invece, in caso di vittoria dei padroni di casa per 3-0 o 3-1 si andrà al Golden set a 15 punti.

La Cev Volleyball Cup, lanciata nel 1972, è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, che coinvolge 39 squadre qualificate nei rispettivi campionati.

Il direttore sportivo del Bluenergy Daiko Volley Piacenza, Alessandro Fei, ha sottolineato l’importanza della gara, dicendosi pronto ad affrontare un avversario ostico. Infatti, la formazione turca allenata da Daniel Jorce Castellani conta nel proprio roster giocatori di spessore, come il francese Yacine Louati e il portoghese Alexandre Ferreira, e si trova, attualmente, a metà classifica del campionato turco.