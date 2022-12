Scrittori e campioni raccontano ai ragazzi emozioni e valori dello sport

Non poteva esserci titolo più azzeccato, “Leggendo le emozioni”, per l’incontro organizzato all’Università Cattolica dal Csi di Piacenza, in collaborazione con Spes Borgotrebbia e Fiorenzuola.

Prima tre scrittori (il “delpierologo” Alberto Galimberti, il milanista Davide Grassi e l’interista Francesco Rago) hanno presentato i rispettivi libri, poi gli ex campioni Mino Lucci, Bobo Maccoppi, Francesco Turrini, Daniele Bernazzani e Gigi Rocca hanno raccontato la proprio esperienza quando erano ragazzini e avevano il sogno di diventare calciatori.

Da tutti sono arrivati messaggi molto importanti per gli oltre 130 ragazzi in platea: la vittoria non deve essere inseguita a tutti i costi, anche la sconfitta ha un valore educativo, il calcio, se vissuto in maniera sana, regala fin da piccoli emozioni indelebili, che aiutano anche a crescere.

“È già il secondo incontro simile che organizziamo assieme al Csi e al Fiorenzuola – ha spiegato Francesco Sartori, responsabile del settore giovanile della Spes Borgotrebbia – per affiancare al lavoro sui campi anche un percorso di crescita per i nostri tesserati, usando lo sport per parlare di valori. Ci fa molto piacere vedere come ragazzi e famiglie partecipino sempre così numerosi”.

