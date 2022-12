Piace alla ricerca dell’impresa disperata in casa del Vicenza. Si parte alle 14.30

Sulla carta sembra proprio non esserci speranza: è il classico testacoda (o quasi) che arriva nel momento più nero della stagione, da affrontare ancora con il peso dell’ultimo posto in classifica e tanti dubbi sul futuro. L’ultima parola spetta però sempre al campo e il Piacenza è chiamato a una prova di orgoglio e di riscatto in casa della corazzata Vicenza. Scoglio complicatissimo quello proposto dall’ultimo turno del girone di andata, con la squadra di Scazzola che dovrà tentare di rubare punti sul campo della terza della classe. Si tratterebbe di un’autentica impresa: i veneti viaggiano a pieno ritmo e hanno vinto cinque delle ultime sei gare.

Dall’altra parte c’è un Piace che arranca e che nell’ultima partita contro la Pro Patria non ha lasciato il segno, né in termini di punti né in termini di prestazione. All’orizzonte c’è inoltre già la prima del girone di ritorno prima della pausa natalizia il 23 dicembre, scontro interno contro la Pergolettese che suona quasi come un’ultima spiaggia e sarebbe indispensabile arrivarci con un pizzico in più di ottimismo. Quell’ottimismo che a mister Scazzola non è mai mancato e che anche in questa occasione ha provato a infondere nell’ambiente biancorosso.

Effettivamente la situazione è un rebus: rientrano Munari e Cosenza dalle squalifiche, ma non ci saranno per lo stesso motivo Nava e Suljic; Parisi è ok, ma a mezzo servizio, out per infortuni vari (o almeno questa è la versione ufficiale, Cesarini, Palazzolo e Nelli). Difficile abbozzare un undici titolare plausibile, ma davanti a Rinaldi dovrebbe esserci il solito 4-4-2 con Parisi che stringerà i denti, in mezzo Cosenza e Masetti e Capoferri a sinistra, a centrocampo Munari slitterà a interno lasciando la corsia di destra a Frosinini, Persia in mezzo e Rizza sulla sinistra, mentre in attacco Gonzi farà da “jolly” alle spalle di Morra.