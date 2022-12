Prima di ritorno per la Gas Sales: a Verona per riscattare la sconfitta-beffa dell’andata

Con la sfida in programma questa sera alle 20.30 contro WithU Verona (diretta su volleyballworld.tv) si apre il girone di ritorno della Gas Sales Bluenergy Piacenza, decisa più che mai a inanellare il terzo successo consecutivo in Superlega.

Una gara a cui i biancorossi tengono particolarmente, con il match d’andata caratterizzato da un’accesa polemica al tie break per quel punto annullato a Leal, con la decisione arbitrale che di fatto spianò la strada al successo scaligero. Una vittoria che nel bilancio finale di questa prima parte di stagione sta pesando come un macigno, con Verona che pur classificandosi a parti punti (19) con Piacenza, ha superato in graduatoria proprio la squadra di Lorenzo Bernardi.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – Dopo Cisterna e Padova in Superlega (contando anche il doppio 3-1 sul Fenerbahce agli ottavi di Coppa Cev che è valso l’approdo ai playoff), la Gas Sales deve proseguire sulla strada della fiducia, confermando i miglioramenti in termini di mentalità e continuità di gioco, correggendo allo stesso tempo alcune carenze che – al cospetto di avversari più tosti, e Verona certamente è tra questi – rischiano di comprometterne la crescita: su tutte l’approccio al match (con Padova e Fenerbahce l’avvio di primo set è stato disastroso) e la tenuta in ricezione. Stasera contro i veneti servirà inoltre una grande prova a servizio, tra i fiori all’occhiello della compagine piacentina.

L’AVVERSARIO – Verona è la vera sorpresa della prima parte di stagione. Sempre sotto la guida di Radostin Stoytchev, il club scaligero ha saputo ritagliarsi nelle prime undici giornate di campionato un ruolo da protagonista vincendo 7 partite e perdendone 4. Successi importanti tra cui spiccano quelli ai danni di Piacenza, Trento e Cisterna arrivati al tie break, e quelli più nette con Milano, Monza, Padova e Siena. Le quattro sconfitte sono arrivate per mano di Perugia, Taranto, Civitanova e Modena. Nelle ultime due giornate del girone d’andata ha vinto con Siena e Cisterna.