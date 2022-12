Basket Serie B, Bakery in casa contro Ozzano. Il Fiorenzuola sfida Fabriano

Un match interno e uno in trasferta per le due formazioni piacentine, attese oggi dal doppio impegno in serie B maschile. Alle 18.00 al PalaFranzanti la Bakery sfiderà la Sinermatic Ozzano, cercando di tornare al successo casalingo dopo il ko di sette giorni prima contro Faenza.

In contemporanea, i Fiorenzuola Bees saranno di scena al PalaChemiba di Cerreto d’Esi per sfidare la Ristopro Fabriano. Rispetto a domenica scorsa, recuperato Caverni e anche Giorgi è arruolabile; ancora out capitan Pederzini.