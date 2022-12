L’Assigeco batte Trapani e chiude il girone d’andata con tre vittorie di fila

Terza vittoria consecutiva per l’Assigeco Piacenza che difende le proprie mura di casa dagli assalti di Trapani e conclude così il girone d’andata con 6 vittorie e 6 sconfitte. Nella serata delle 100 presenze in biancorossoblu di Sabatini il mattatore assoluto del match è Kameron McGusty, autore di 28 punti di cui ben 18 – con 8/8 dal campo – solamente nei primi due quarti. Piacenza si accende ad intermittenza, ma a tratti continua a mostrare sprazzi di quel gioco che nelle ultime settimane ha riportato in carreggiata la formazione di coach Salieri. Non bastano per gli ospiti le prestazioni solide di Massone e Stumbris, 17 punti per entrambi, e la squadra sicula deve arrendersi ad un’Assigeco più solida e determinata nell’inseguire la vittoria. Successo fondamentale i biancorossoblu, che si riportano stabilmente in corsa playoff e saranno chiamati a replicare le buone prestazioni dell’ultimo periodo nel turno infrasettimanale di mercoledì contro la corazzata Vanoli Cremona.

UCC Assigeco Piacenza – 2B Control Trapani 76-64 (20-17; 23-19; 20-12; 13-16)