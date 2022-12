Lyons in casa del fanalino di coda Mogliano per chiudere in bellezza il 2022

I Lyons vogliono chiudere il 2022 in bellezza: per farlo hanno nel mirino lo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano, dove oggi faranno visita alla squadra fanalino di coda del Top 10. L’occasione è ghiotta per portare a casa la terza vittoria in campionato, ma la partita di sabato scorso contro Torino ha evidenziato come ogni calo di tensione rischia di essere punito pesantemente in un campionato così combattuto.

Con una vittoria sul campo del Mogliano, i Lyons aggancerebbero in classifica il Viadana, mettendo nel mirino anche il 6° posto attualmente occupato dal Calvisano. 80 minuti in cui dare tutto per gli uomini di Carlo Orlandi e Tino Paoletti, consapevoli della grande occasione che hanno di fronte. A suonare la carica per i Lyons è stato Joaquin Paz, probabilmente il miglior giocatore dei bianconeri in questo girone di andata: “Siamo reduci da una vittoria importante. Sapevamo di dover affrontare una sfida difficile, la squadra era più nervosa del solito, e in campo si è visto: abbiamo mancato qualche grossa opportunità per chiudere prima l’incontro, e abbiamo dovuto soffrire fino all’80o minuto. Abbiamo analizzato profondamente la scorsa partita, cercando di imparare dai nostri errori per correggere gli atteggiamenti sbagliati. Una situazione di questo tipo non deve più ripetersi. Per quanta riguarda la partita di Mogliano, sarà molto importante il lavoro della nostra mischia: la miglior arma dei nostri avversari sarà il reparto degli avanti, e dovremo avere tanta fame di lottare contro la loro fisicità. Se riusciremo a neutralizzare i loro tentativi con la mischia, sarà più facile per noi gestire l’incontro. Serve concentrazione per tutta la partita, e fiducia nelle nostre strutture e nelle nostre capacità. Siamo forti, e dobbiamo dimostrarlo una volta di più.”

Appuntamento dunque per le ore 14.30 di domenica allo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A.; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Borghi, Morosi, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Fontana, Biffi