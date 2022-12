Missione 3° vittoria consecutiva per l’Assigeco: alle 17.00 è sfida con Trapani

Terza vittoria consecutiva nel mirino per l’Assigeco Basket Piacenza, che oggi alle 17.00 al PalabancaSport sfida la 2B Control Trapani nell’ultima giornata d’andata del girone verde di A2 maschile. Reduce dal posticipo vincente di lunedì scorso a Cremona contro la JuVi, la squadra di coach Salieri (attualmente sesta in coabitazione con 10 punti, due in più dei siciliani) vuole aggiungere un altro importante tassello prima di lanciare la sfida prenatalizia alla Vanoli Cremona, attesa mercoledì a Piacenza. “Trapani – avverte coach Salieri – ha molta stazza e fisicità vicino a canestro, lì dovremo reggere il confronto. Il trio Mollura-Stumbris-Carter garantisce rimbalzi, punti e tanto atletismo. Poi dovremo essere bravi a limitare le penetrazioni e le incursioni di Massone, che da noi ha fatto molto bene e sta proseguendo ancor meglio a Trapani. Non dimentichiamoci di Romeo, che nella scorsa stagione ci segnò 30 punti. Sarà una partita molto difficile, ma vogliamo assolutamente dare continuità alle due vittorie contro Agrigento e JuVi”.

L’Assigeco, comunque, è in fiducia e in crescita come testimoniano i successi i due successi ravvicinati e ha tutte le carte in regola per ambire alla posta in palio.