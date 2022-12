Ultime sfide del 2022 per le piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima

Ultima tappa del 2022 per i campionati dilettantistici, tra la prima di ritorno d’Eccellenza e l’ultima d’andata in Promozione e Prima categoria. Appuntamenti interni per Agazzanese e Nibbiano & Valtidone. A Pontenure la sfida tra le prime due classe. Palla al centro (quasi ovunque) alle 14.30.

ECCELLENZA

Via alla fase discendente, con l’Agazzanese intenzionata a ripetere quanto di buono fatto nella prima parte del torneo, chiusa a –2 dalla vetta, mentre il Nibbiano deve riuscire ad innestare una marcia più alta. Granata di Piccinini chiamati al ritorno al successo sul campo amico (dopo i due pari con La Pieve ed Arcetana) al cospetto di un ospite di tutto rispetto quale il Real Formigine. Palla al centro alle 16.30 sul sintetico del “Puppo”, per il confronto tra i biancazzurri di Rossini, rinfrancati dal successo nel recupero con la Castellana Fontana, e la corazzata Cittadella.

PROMOZIONE

Nell’ultima d’andata ecco il confronto con in palio il titolo di campione d’inverno, tra due squadre in cerca di riscatto quali la capolista Pontenurese, reduce dalla sconfitta di Brescello, e la damigella Carignano, a sua volta scivolata sette giorni fa contro il Terme Monticelli. Promette altrettanto spettacolo la sfida al “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio, teatro del derby che profuma non solo di playoff tra due realtà in bello spolvero quali la Bobbiese e il CarpaChero. Per il Gotico Garibaldina, terzo della classe, si preannuncia complicata, ma sempre possibile, la missione di ripartire di slancio sul campo del Terme Monticelli, mentre il Vigolo può e deve incrementare ulteriormente il suo buon bottino attraverso il confronto interno col pericolante Solignano. Alsenese senza paura e vogliosa di cogliere punti vitali in chiave salvezza nella tana del peraltro rigenerato Felino.

PRIMA CATEGORIA

Tre le squadre ancora in corsa per il simbolico titolo d’inverno, ossia la capolista Borgonovese, la damigella Sarmatese e il sorprendente Vigolzone, racchiuse in tre punti. Per essere sicuri di conservare il primato in solitaria i rossoblù di mister Ferranti devono andare a prendersi l’intera posta sul campo dello Zibello. Sulla carta più semplice, anche se niente è mai scontato a priori, il compito che attende la Sarmatese di Caragnano a domicilio della pericolante Audax Fontanellatese, mentre per il giovane e pimpante Vigolzone di Stefanelli c’è la sfida casalinga contro il tosto Fidenza. L’unico derby odierno è quello che si gioca a San Giorgio, tra il Drago in cerca di punti vitali e la Spes che punta all’intera posta per non smarrire la scia delle prime attrici. Anche lo Sporting Fiorenzuola ha il mirino puntato verso l’alto e quindi vedrà di fare suo il quasi derby in programma a Cortemaggiore al cospetto del FiorePallavicino. A Soragna la Sannazzarese di Di Donna cerca il colpaccio per risalire ulteriormente la corrente, mentre lo Ziano di Viciguerra deve saper ritrovare il successo nello spareggio interno per la sopravvivenza contro la pari classifica (in ultima posizione) Viarolese Sissa.