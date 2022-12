Gas Sales, coach Bernardi: “Maturità raggiunta”. Per Lucarelli sospetta frattura

“Cadendo, la goccia scava la pietra non per la sua forza, ma per la sua costanza”.

Lorenzo Bernardi si affida a un antichissimo proverbio zen per descrivere il momento in casa Gas Sales: sabato, nell’anticipo della prima di ritorno di Superlega, la squadra ha battuto 3-1 Verona a domicilio al termine di una sfida combattutissima, che ha confermato una volta di più il definitivo salto di qualità compiuto recentemente dai biancorossi.

Tenacia e perseveranza, al di là delle indubbie qualità dei suoi interpreti, sono – secondo il tecnico di Piacenza – le vere armi grazie alle quali il gruppo ha saputo svoltare, dimostrando continuità di gioco e freddezza nei momenti decisivi.

Coach, con Verona è arrivata una vittoria di “maturità”.

“Assolutamente sì, i ragazzi sono stati straordinari nell’interpretare al meglio fin da subito una partita difficilissima, al cospetto di una squadra che manda in campo un’ottima pallavolo. Una sfida che si è complicata ulteriormente con l’uscita di Lucarelli. La squadra era reduce da una settimana davvero impegnativa (mercoledì scorso la Gas Sales ha battuto a Istanbul il Fenerbahce 3-1 nel ritorno degli ottavi di Coppa Cev, ndc), Simon non aveva mai fatto un allenamento con i compagni. Tante piccole cose che, oltre alla qualità di Verona, potevano complicare la nostra partita. E invece si è vista una grande Gas Sales”.

Situazione Lucarelli: lo schiacciatore brasiliano, costretto a dare forfait nel terzo set dopo un contrasto a muro, verrà valutato in queste ore. Si sospetta una frattura al dito medio della mano destra, ma l’esito degli esami è atteso prossimamente. Nel caso dovesse saltare gli imminenti impegni (difficile vederlo in campo con Modena il giorno di Santo Setefano), come avrebbe intenzione di sostituirlo Lollo Bernardi?

“Per l’equilibrio che dà alla squadra, – spiega Bernardi – Lucarelli è un giocatore importantissimo. Detto questo, posso contare su parecchie alternative. Su tutte Checco Recine, che dopo un avvio di stagione difficile ha pienamente recuperato la forma fisica. In più si sta allenando molto bene. Il suo impiego verrebbe abbinato alla possibilità di giocare con i due centrali stranieri. Oltre a lui c’è Basic, sul quale faccio grande affidamento. In ogni caso ci faremo trovare pronti: dobbiamo continuare a percepire questa nostra crescita, che passa attraverso un percorso di lavoro, sacrificio e costanza”.