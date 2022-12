Stasera alle 20.30 su Telelibertà l’ultima puntata del 2022 di Zona Calcio

L’ultima giornata di Andata della Serie C ha regalato due sorprese, una in positivo e l’altra negativa, per le due squadre piacentine.

Nel Girone A, il Piacenza è tornato con un punto prezioso e meritato dal campo della capolista Vicenza. I biancorossi sono ultimi, ma le sensazioni sono sembrate incoraggianti.

Nel Girone B, invece, il Fiorenzuola ha ceduto in casa al San Donato Tavarnelle ultimo della classe. Una sconfitta che non macchia l’ottimo campionato dei rossoneri, sempre in zona play off.

Se ne parlerà ampiamente questa sera nell’ultima puntata del 2022 di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, dall’Eccellenza fino alla Terza categorie, con immagini, gol e commenti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

