Gas Sales pronta al big match con Modena: “Il 26 dicembre tanti eventi al PalaBanca”

C’è ancora apprensione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per le condizioni di Ricardo Lucarelli. Lo schiacciatore brasiliano effettuerà ulteriori accertamenti in settimana per capire se sarà disponibile per il prossimo impegno contro Modena, come ha spiegato il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, ospite ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas” insieme all’opposto Fabrizio Gironi, al terzo allenatore Matteo De Cecco e alla responsabile marketing Monica Uccelli. “Aspettiamo gli esami” le sue parole, per quello che contro Modena “sarà un altro test importante. In generale dobbiamo però guardare ai nostri punti di forza e dove dobbiamo migliorare, per esempio facciamo ancora fatica a muro e dobbiamo fare di più perché a questo punto ogni partita è come uno spareggio”.

Funziona invece il servizio, come ha evidenziato De Cecco nella vittoria contro Verona: “La battuta è stata il nostro punto di forza, e siamo anche stati bravi a limitare la loro, questo percorso di crescita ci sta portando ai piani alti e tanti segnali ci stanno dicendo che è la strada giusta per capire qual è il nostro vero valore. Vorrei inoltre fare un plauso al nostro staff medico per aver recuperato Simon a tempo di record, merito anche del ragazzo che è il migliore centrale del mondo”. Da menzionare anche chi gioca poco e si fa trovare sempre pronto come Gironi, che con la Gas Sales spera anche di trovare la maglia azzurra: “Cerco di fare il mio quando vengo chiamato in causa, sono contento di trovare spazio e di essere utile alla squadra quando serve. Nazionale? Ci spero sempre che arrivi la chiamata”.

Appuntamento dunque al PalabancaSport il 26 dicembre alle ore 18, quando saranno in programma diverse iniziative, come ha aggiunto Uccelli: “È un giorno di festa e avremo alcuni eventi speciali, il saluto a Sforza Fogliani e poi la mostra di Prospero Cravedi, Babbo Natale e la donazione di peluche a sostegno della Casa del Fanciullo, per la quale ci sarà anche una lotteria organizzata dai Lupi Biancorossi”.