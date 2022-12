Mister Tabbiani e Nicolò Fagioli premiati al Festival del calcio italiano

Migliore giovane allenatore del girone A di Serie C e miglior giovane calciatore della Serie B. Mister Luca Tabbiani e Nicolò Fagioli, rispettivamente tecnico del Fiorenzuola e centrocampista piacentino della Juventus (già in orbita della Nazionale maggiore), sono stati premiati questo pomeriggio al Festival del Calcio Italiano, il più importante Galà dedicato al mondo del pallone tricolore.

Tabbiani ha ritirato il premio per quanto fatto vedere sulla panchina rossonera la scorsa stagione, mentre Fagioli è stato premiato per la splendida stagione vissuta con la maglia della Cremonese, che ha contribuito a riportare in Serie A prima del ritorno in bianconero.