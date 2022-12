Per Santo Stefano tutti al Palabanca muniti di peluche per la Casa del Fanciullo

Dopo il grande successo della prima edizione del “Teddy Bear”, quando centinaia di peluche sono piovuti dagli spalti del PalabancaSport, il 26 dicembre – in occasione della partita con Valsa Group Modena -, gli orsetti torneranno a volare verso il campo. Un evento benefico attraverso il quale ogni peluche sarà poi consegnato alla Casa del Fanciullo.

L’iniziativa della Gas sales prevede l’impegno in prima persona del tifo biancorosso: viene chiesto infatti al pubblico di portare con se peluche, nuovi o usati, purchè siano in ottime condizioni, fargli fare un giro in lavatrice con l’obiettivo di ridargli una nuova grazie alla bella iniziativa solidale del 26 dicembre al PalabancaSport.

Tra il secondo e il terzo set, lo speaker annuncerà il momento del lancio e gli orsetti torneranno a volare verso il campo. Verranno raccolti e quindi consegnati alla Casa del Fanciullo.