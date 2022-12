Dream Team baskin, grande vittoria sugli Insuperabili di Cremona

Esordio nel campionato interregionale Csi delle province di Cremona/Brescia per la squadra di calcio a 5 dello Special Dream Team. I piacentini, allenati dal tandem Tironi e Tramelli, non sono andati oltre al pareggio in casa di un avversario ostico come i bresciani del Team Pasol. Nonostante un avvio di sfida controllato dai biancorossi, il portiere dei padroni di casa Danesi ha mantenuto saldo il risultato di parità fino al decimo minuto con diversi interventi. A quel punto, il tiro rasoterra preciso di Botnarash ha aperto le marcature per l’1-0 ospite. L’attesa reazione del Team Pasol non è tardata però ad arrivare ad inizio ripresa, prima con il tiro di Marino fuori di poco, poi con l’1-1 segnato da Braga, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva. I bresciani raddoppiano al 12′, con la battuta ravvicinata da parte di Huang. Le speranze per il Dream Team sembrano ridursi sempre di più, ma nel finale è la bella girata di Depetris a regalare un punto meritato alla squadra biancorossa. Team Pasol Cbc Brescia: Danesi, Manca, Berardelli, Huang, Marino, Merlini, Vazzoli, Braga. Special Dream Team: Rossi, Botnarash, Bonato, Sartori, Depetris, Donelli, Decubellis, Bonazzoli. All. Tironi-Tramelli.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà