Gas Sales, dopo Lucarelli è allarme anche per Leal. Modena a rischio

Piove sul bagnato in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza: con Lucarelli infortunato e costretto molto probabilmente a saltare la sfida casalinga del 26 dicembre con Modena, è allarme anche per Leal. Il martello biancorosso avrebbe infatti accusato un fastidio alla spalla in seguito a una presunta caduta in casa. Non si sa ancora niente sulle sue condizioni, accertamenti sono previsti oggi. La sua assenza sarebbe davvero una brutta tegola per i biancorossi, che oltre alla sfida con Modena del giorno di Santo Stefano dovranno affrontare il 29 dicembre anche i quarti di finale di Coppa Italia contro Verona. Dovrebbe invece recuperare in tempo per Verona, ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, il palleggiatore Antoine Brizard, al momento influenzato.

