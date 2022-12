Rosa corta e squadra stanca. Il Fiorenzuola nelle Marche sfida la Fermana alle 17.30

Il Fiorenzuola, partito in anticipo ieri in considerazione della lunga trasferta, è nelle Marche per affrontare oggi la Fermana. Il fischio d’inizio è previsto alle 17,30 allo stadio Bruno Recchioni, un impianto da novemila posti. Nonostante il divario di punti che vede il Fiore in sesta posizione e la Fermana in tredicesima, si prospetta un incontro arduo per i rossoneri, provati dalle numerose assenze.

Il Fiorenzuola con una rosa corta e minato da infortuni, un gioco bello ma dispendioso è una squadra stanca che necessita di riposo. La lista dei rossoneri assenti inizia con gli infortunati Oneto, Scardina e Cavalli. Bruttissime notizie per Sartore afflitto da guai muscolari. Starà fuori per una ventina di giorni e probabilmente salterà oltre alla gara di oggi anche le due casalinghe con Vis Pesaro e Ancona. Squalificato inoltre Fiorini, espulso sabato dopo le proteste del rigore non concesso al Fiorenzuola.