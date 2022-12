Gas Sales, con Modena è una serata storta: i gialloblu sbancano il Palabanca 3-0

Serata storta per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che al PalabancaSport, nella seconda giornata di ritorno di Superlega, è stata battuta 3-0 da Modena. Biancorossi in partita solo nel primo set, perso nel finale dopo un grande equilibrio iniziale, prima di assistere all’assolo modenese. Piacenza che ha pagato forse più del dovuto le assenze di Lucarelli e leal infortunati. La squadra di Bernardi tornerà in campo il 29 nei quarti di Coppa Italia contro Verona.

