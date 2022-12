Gas Sales, oggi con Modena derby senza Martelli. In campo con Recine e Basic

C’è un derby dell’Emilia sotto l’albero per tutti gli appassionati di pallavolo piacentini, che nel giorno di Santo Stefano (al PalabancaSport o in diretta su Volleyballworld.tv) assisteranno al big match tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Valsa Group Modena, con fischio d’inizio alle 18. Uno scontro diretto in piena regola tra due squadre separate in classifica da un solo punto, con Modena terza a quota 23 e Piacenza quinta a 22 lunghezze.

Così come avvenne nel match d’andata (vinto dai ragazzi di Andrea Giani per 3-1) anche in questa seconda giornata del girone di ritorno la Gas Sales dovrà fare a meno di Ricardo Lucarelli, operato ieri per una lesione all’indice della mano destra (resterà fermo per circa 3 settimane). Come se non bastasse, Bernardi non potrà nemmeno contare sull’altro schiacciatore titolare, Yoandy Leal, anch’egli ai box per un problema alla spalla. Ieri è stato visitato da uno specialista di Forlì che avrebbe escluso conseguenze più gravi del previsto: ora si spera di vederlo in Coppa Italia ai quarti di finale con Verona il 29 dicembre. La dea bendata ha quindi scelto di voltare le spalle alla squadra di Lollo Bernardi (e non è la prima volta in questa stagione), che con Lucarelli perde il suo uomo di maggiore equilibrio e con Leal la sua principale bocca di fuoco. Toccherà quindi a Checco Recine e Luka Basic il compito di non far rimpiangere i due nazionali verdeoro. È la loro occasione, ma più in generale è l’occasione per Piacenza per dimostrare di che pasta è fatta. Con il servizio che non viaggerà certamente sulle percentuali viste a Verona (i due brasiliani sono veri specialisti nel fondamentale), i biancorossi dovranno sfruttare al massimo la qualità della coppia cubana composta da Simon e Alonso, finalmente schierabile per la prima volta in questa stagione vista l’assenza di ben due giocatori stranieri. Il primo, reduce da un infortunio alla schiena, è rientrato con il botto la scorsa giornata, mentre il secondo (che di fatto ha sostituito il compagno nelle sue tre settimane di stop) ha già messo in mostra numeri importanti. A Brizard il compito di coinvolgerli a dovere, a Scanferla l’onere di disinnescare gli attacchi di Ngapeth e Lagumdzija. Grandi speranze sono riposte anche in Yuri Romanò, indomabile in quel di Verona e chiamato a ripetere l’exploit scaligero. Ma al di là dei singoli, per cercare piazzare la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Cev, Piacenza dovrà far emergere tutta la forza del gruppo. Il PalabancaSport è avvisato: servirà anche la sua spinta.