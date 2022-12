Gas Sales Bluenergy Volley in campo a Verona per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiude il 2022 a Verona dove giovedì 29 dicembre (ore 20.30 Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv) scenderà in campo per affrontare la WithU Verona nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega. Gara secca, la vincente sarà protagonista nella Final Four del 25 e 26 febbraio che si giocherà a Roma. Sfida numero 12 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 11 i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° Posto.

Il bilancio è di 8 successi per i biancorossi, mentre in 2 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. In questa stagione in Regular Season un successo per parte: vittoria di Verona al PalabancaSport nella gara di andata, vittoria di Piacenza a Verona nella gara di ritorno giocata lo scorso 17 dicembre.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata di questa stagione quando Verona si imposta al tie break al PalabancaSport (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 24-26) e la partita registrò 232 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: girone dei Play Off 5° Posto il primo parziale andò infatti ai veneti in trasferta per 29-27, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi 3-2.

Il parziale più agevole con Verona (25-11), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport la scorsa stagione nella semifinale dei Play Off 5° Posto.