Il Karate Piacenza Farnesiana chiude l’anno con medaglie e piazzamenti

Nuovi successi per il Karate Piacenza Farnesiana, con la palestra piacentina che ha partecipato all’European Karate Cup Libertas al palazzetto dello sport di Caorle, vincendo parecchie medaglie. Alla competizione hanno partecipato 62 squadre provenienti da tutta Italia, oltre a Portogallo, Germania, Slovenia, Sri Lanka e Gran Bretagna. La società piacentina si è classificata al terzo posto.

Medaglia d’oro per Angelica Ghilardotti (già vice-campionessa d’Italia Fijlkam 2022) nella categoria Juniores -59 kg, Mattia Bongiorni (già campione italiano Fijlkam 2022) nella categoria esordienti -60kg, Lorenzo Centonze nella categoria cadetti -57 kg, Nicole Longeri (già quinta ai campionati italiani Fijlkam 2022) nella categoria cadette -47k e Aurora Longeri (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2022) nella categoria esordienti +47kg.

Hanno conquistato la medaglia d’argento Gaia Granelli (già settima ai campionati italiani Fijlkam 2022) nella categoria esordienti -42 kg e Amedeo Pizzamiglio nella categoria esordienti -60kg.

Invece medaglia di bronzo per Eva Dallavalle insieme a Maristella Salvo nella categoria esordienti +47kg e Martina Genovese (già quinta ai campionati italiani Fijlkam 2022) nella categoria juniores -53kg.

Grande soddisfazione per il maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pier Paolo Cagnoni che da anni guidano la società piacentina che risulta essere una delle società più quotate anche nella classifica nazionale Fijlkam.

IL KARATE PIACENZA BRILLA A GERENZANO – Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato al Trofeo A.S.C. che si è tenuto a Gerenzano in provincia di Varese, gara riservata alle categorie giovanili con società provenienti da tutto il nord d’Italia. La società piacentina ha schierato 9 atleti con alcuni partecipanti all’esordio giovanile, mentre numerosi agonisti Junior e Under-21 partecipavano contestualmente al raduno della nazionale ad Ostia (Roma). Anche in questa competizione gli atleti piacentini si sono distinti: medaglia d’oro per Ginevra Livelli nella categoria esordienti, per Lorenzo Centonze e Sofia Bouraya entrambi nella categoria cadetti e Mia Vera nella categoria ragazze.

Medaglia d’argento per Gaia Granelli nella categoria esordienti e Giulia Centonze nella categoria ragazze, invece medaglia di bronzo nella categoria ragazzi al loro esordio per Michelle Rizzoli, Elia Famà e Aicha Kouhaih.