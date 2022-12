Il presidente Bonaccini al Palabanca a tifare Modena: “La Gas Sales si riprenderà”

Una serata da ricordare per Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia Romagna è stato l’ospite d’onore ieri sera al PalabancaSport, dove ha assistito al trionfo della sua Modena che ha strapazzato per 3-0 la Gas Sales. “Da tifoso modenese sono molto contento, però a Piacenza mancavano Leal e Lucarelli, due tra i giocatori più forti al mondo, per cui devo dire che siamo stati agevolati” ha ammesso con grande sportività il presidente della Regione.

Bonaccini ha poi augurato alla squadra piacentina “di riprendersi il prima possibile, anche perché finora stava facendo un cammino importante che l’aveva riportata tra le primissime, e non ho dubbi che saprà farsi valere. Questo vale anche in Coppa Cev, come Regione sosteniamo tutte le squadre che fanno coppe internazionali, e quindi anche la Gas Sales ha il simbolo dell’Emilia Romagna in Europa, sono molto contento di aver visto il PalabancaSport strapieno e una società che ha riportato la pallavolo nel posto che merita”.

Un pensiero lo merita anche il Tour de France che passerà nella nostra città, “un regalo che abbiamo voluto fare ai piacentini insieme al sindaco Katia Tarasconi, un sogno che sembrava impossibile, è uno degli avvenimenti sportivi più seguiti al mondo e la tappa che partirà proprio qui sarà uno dei regali più belli che avremmo potuto fare visto che la stima dell’indotto per tutta l’Emilia Romagna si aggira intorno ai 130 milioni di euro”.