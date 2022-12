Gas Sales Bluenergy: sconfitta con Modena non va giù, Bernardi a rischio esonero

Sarebbero ore caldissime in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza, con Lorenzo Bernardi che, secondo alcune voci, sarebbe a un passo dall’esonero (fonte Gazzetta dello Sport). In questo senso i quarti di finale della Coppa Italia di domani contro Verona sarebbero uno spartiacque per la gestione del tecnico biancorosso. Bernardi pagherebbe un avvio di stagione a singhiozzo, con la sconfitta con Modena per 3-0 che non sarebbe andata giù alla società. Proprio nel post partita di Gas Sales-Modena c’è stato un confronto piuttosto acceso tra il direttore generale Zlatanov e lo staff tecnico. Ancora da capire chi potrebbe prendere il posto del coach trentino. La panchina potrebbe essere affidata al secondo di Bernardi, Massimo Botti, nelle vesti di traghettatore sino al termine della stagione

