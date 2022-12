La Gas Sales rinasce a Verona: scaligeri battuti 3-2 e Final Four di Coppa Italia in tasca

Sembrava ad un passo dal baratro, con una sonora sconfitta casalinga alle spalle e voci di un cambio in panchina sempre più insistenti. E invece, nonostante i cerotti, nonostante i mille rumors che la indicavano ormai alle corde e una squadra assetata di riscatto dall’altra parte della rete, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è riuscita a centrare l’obiettivo. Battendo Verona dopo oltre due ore di gioco, i biancorossi hanno staccato il pass per le Final Four di Coppa Italia, dove affronteranno Perugia (vincente 3-0 su Cisterna) nel weekend del 25/26 febbraio a Roma.

LA CHIAVE – Nel momento di maggiore difficoltà la squadra si è stretta intorno al suo allenatore, tirando fuori quella reazione d’orgoglio che il 26 dicembre contro Modena era stata chimera. Aggrappandosi alle sue certezze, su tutte il centrale Robertlandy Simon (uno che ha i colori biancorossi tatuati sul cuore), autore di 24 punti, 3 ace e altrettanti muri, al capitano Antoine Brizard (bravissimo nel cercare e trovare più soluzioni), alle famose “seconde linee” Basic e Recine (autori di un’ottima partita) e alla grinta del suo libero Leo Scanferla, Piacenza ha strappato un grande traguardo, dimostrando di essere squadra e soprattutto di credere ancora in Lollo Bernardi.

WITHU VERONA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 2-3

(19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

WITHU VERONA: Cortesia 4, Perrin 1, Sapozhkov 28, Raphael, Keita 11, Grozdanov 1, Spirito, Mosca 5, Mozic 21, Gaggini (L).

N.E. Magalini, Bonisoli (L), Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Basic 12, Recine 6, Gironi 2, Alonso 4, Brizard 9, Scanferla (L), Simon 24, Romanò 23, Caneschi 4, De Weijer.

N.E. Hoffer (L), Cester. All. Bernardi.

Note: durata set 23’, 35’, 26’, 29’, 16’ per un totale di due ore e nove minuti di gioco.

Spettatori: 2.573

WithU Verona: battute sbagliate 19, ace 3, muri punto 11, errori in attacco 13, ricezione 52% (23% perfetta), attacco 46%.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 24, ace 6, muri punto 12, errori in attacco 10, ricezione 46% (23% perfetta), attacco 49%.

