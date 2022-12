Piace, per l’attacco l’obiettivo è Plescia: trattativa in dirittura d’arrivo

Novità in vista per l’attacco del Piacenza: sembra essere ormai a un passo l’ingaggio di Vincenzo Plescia, 24enne attaccante palermitano in forza alla Carrarese. Si tratta di un centravanti che già nel recente passato è stato accostato alla formazione biancorossa. La trattativa è ben avviata e potrebbe chiudersi nelle prime ore di apertura della finestra del mercato di gennaio, con il Piace che sta procedendo con un consistente restyling per ridisegnare una classifica, quella del girone A di serie C, che lo vede al penultimo posto. Plescia, in questa stagione ha trovato pochissimo spazio a causa di alcune noie fisiche e la frattura di un dito della mano. L’ex centravanti di Vibonese e Renate è rientrato nell’ultima giornata di campionato nel match con il Cesena.

