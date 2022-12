Gas Sales, Zlatanov: “Con Verona obiettivo centrato”. Brizard verso il rinnovo

Scampato il “temporale”, con l’eventuale eliminazione dalla Coppa Italia che avrebbe rappresentato macchia indelebile sulla prima parte di stagione biancorossa, la Gas Sales Bluenergy Piacenza può tornare a guardare al suo cammino futuro con un pizzico di serenità in più.

“Era proprio quello che ci voleva – commenta il direttore generale Hristo Zlatanov. – Nello sport il fine ultimo è vincere, a maggior ragione se il successo mette in palio le Final Four di Coppa Italia, nostro obiettivo minimo stagionale. Siamo comunque particolarmente contenti della reazione da parte della squadra: l’avevamo chiesta ai giocatori dopo la brutta prestazione vista contro Modena e i ragazzi sono stati di parola”.

Piccola pillola di mercato: stando alle parole di Zlatanov, il rinnovo del contratto relativo al palleggiatore e capitano biancorosso Antoine Brizard, in scadenza nel 2023, prosegue senza intoppi.

