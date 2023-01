Esonero Bernardi. Elisabetta Curti: “Non c’è stato il salto di qualità sperato”

Non si può negare che fosse nell’aria già da un po’. Certo è che la notizia dell’esonero di Lorenzo Bernardi, giunta nella tarda mattinata del 31 dicembre, ha fatto più rumore dei fuochi d’artificio che di lì a poco hanno accompagnato l’ingresso nell’anno nuovo.

“Un divorzio annunciato” verrebbe da definirlo, dopo tre stagioni caratterizzate da un feeling mai sbocciato con buona parte della dirigenza biancorossa e risultati (l’ultimo in ordine di tempo il 3-0 casalingo con Modena il giorno di Santo Stefano) che di certo non hanno aiutato “mister Secolo” a tenersi stretta la panchina, ora affidata al suo secondo Massimo Botti.

Il motivo di questa scelta lo abbiamo domandato alla presidente Elisabetta Curti, l’unica in grado di fare un po’ di chiarezza nell’ambiente biancorosso dopo giorni ad altissima tensione.

L’impressione è che la sfida con Modena sia stata solo la classica “goccia” in un mare che era molto agitato già da tempo. È così?

“Dal punto di vista umano e professionale, di Lorenzo non si può dire assolutamente nulla. Si è sempre dedicato al 100% alla squadra e di questo gli saremo sempre grati. Quest’anno però abbiamo investito tanto e di conseguenza di aspettavamo un salto di qualità già da queste prime giornate. Invece, rispetto alla passata stagione, non sembra essere cambiato nulla a livello di classifica. In più, dopo una serie di risultati non in linea con le aspettative, è arrivato quel 3-0 di fronte a un PalabancaSport con più di 3mila tifosi. Una sconfitta che ci ha fatto molto male soprattutto per le modalità con le quali si è delineata: i giocatori sono sembrati poco motivati e quasi già certi che avremmo perso dopo un solo set giocato. E questo atteggiamento lo abbiamo riscontrato anche in altre occasioni, penso alle partite con Monza e Civitanova. Per questi motivi abbiamo voluto dare una scossa all’ambiente e alla squadra”.

L’INTERVISTA COMPLETA SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI