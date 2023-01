Gas Sales, il nuovo coach Massimo Botti: “Orgoglio e tanta responsabilità”

Quella panchina non l’ha mai abbandonata del tutto, solo si è seduto un po’ più in là, consapevole che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato. Chi meglio di Massimo Botti ha il diritto di (ri)prendere in mano questa Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra che ha condotto in Superlega nell’anno del suo primo vagito (stagione 2018/2019), per poi – su indicazione della stessa società – fare un piccolo passo indietro, accettando di crescere e maturare nelle vesti di secondo allenatore, prima con Gardini e poi con Bernardi. Ora tocca a lui.

“Sono ancora un po’ frastornato – ci ha spiegato – anche perché non me lo aspettavo e quando mi hanno chiesto se mi sentissi pronto ad assumermi questa responsabilità ovviamente non mi sono tirato indietro.

Per lei si tratta della grande occasione. Tanta responsabilità anche perché lei è piacentino doc. “Certo, guidare la squadra della propria città è una responsabilità in più, a maggior ragione se compete per altissimi traguardi. Sono consapevole della sfida che mi attende ma onestamente preferisco rimanere concentrato solo sul presente. Non voglio caricare questa mia nuova avventura di troppe aspettative: non la vedo come “una ruota che gira”, come qualcosa che mi aspettava di diritto dopo la bellissima annata della promozione e della vittoria della Coppa Italia di A2. Per me non è una rivalsa. Il mio unico intento, adesso, è fare in modo che la squadra migliori giorno dopo giorno, che cresca e che raggiunga i risultati che si è prefissata”.

L’INTERVISTA COMPLETA SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI