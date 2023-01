Assigeco a Casale Monferrato in cerca della quinta vittoria consecutiva

Dopo aver salutato il 2022 con una striscia di quattro successi consecutivi l’Assigeco Piacenza si appresta a continuare il suo cammino nella complicata trasferta di Casale Monferrato in programma per mercoledì 4 gennaio, alle 20.30. I piemontesi arrivano alla sfida con qualche difficoltà (una sola vittoria nelle ultime sette partite), ma risultati a parte la squadra di coach Andrea Valentini non ha mai smesso di esprimere un basket di qualità.

I biancorossoblu affronteranno dunque una formazione ben organizzata in un’ostica sfida il cui esito potrebbe rivelarsi determinante in chiave playoff. Di nuovo al lavoro dopo la pausa natalizia, l’assistente allenatore Fabio Farina ritiene che la squadra possa giovare del periodo di riposo per riprendere il campionato con una marcia in più: “La sosta è stata più che meritata, credo sia giunta nel momento migliore per ricaricare le pile non solo da un punto fisico, ma anche mentale. Ad inizio anno ci siamo ritrovati in palestra con un ottimo spirito, stiamo lavorando bene in avvicinamento alla partita con Casale e a parte qualche piccolo acciacco da gestire credo che siamo ripartiti con il piede giusto”.

Prima della sosta, contro la Vanoli abbiamo visto la migliore Assigeco della stagione. “Abbiamo fatto una partita di spessore soprattutto a livello mentale, stando molto attenti a quelle che sono le loro caratteristiche di squadra ed individuali. Siamo riusciti a limitare le loro bocche da fuoco e ad alzare il nostro livello di fisicità, il che è prioritario quando affronti squadre come la Vanoli. Credo siano state queste le chiavi che ci hanno permesso di vincere la partita e di ottenere due punti davvero importanti” rimarca Farina.

Mercoledì contro la Novipiù Monferrato Basket si assisterà allo scontro tra due dei migliori realizzatori del campionato (McGusty e Redivo) e due tra i rimbalzisti più prolifici del girone d’andata (Skeens e Carver). Per Farina “Affronteremo un temibile avversario su un campo storicamente complicato per tutti. Il roster è formato da giocatori importanti, inoltre la squadra è la prima del campionato nella statistica dei rimbalzi totali e terza per assist distribuiti a partita. Questo rende ancora più l’idea che per noi sarà un test importante e dovremo compiere un ulteriore step in avanti. Noi comunque continuiamo a lavorare sodo e ci stiamo preparando al meglio per proseguire la nostra striscia di vittorie consecutive”. Il match di andata si è concluso sul punteggio di 65-61 in favore dell’Assigeco, al termine di un combattuto match a basso punteggio risolto sul finale da una prodezza dall’arco di Davide Pascolo.