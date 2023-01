Atletica Piacenza, record personale per Rebecchi alla maratona di Pisa

Il mezzofondo piacentino gode di eccellente salute e ha il volto di Elia Rebecchi e Giovanni Tuzzi.

I due portacolori dell’Atletica Piacenza sono stati impegnati nei giorni precedenti la fine del 2022 pur se in località diverse.

Elia Rebecchi ha partecipato alla maratona di Pisa del 18 dicembre. Le temperature miti di fine anno hanno aiutato Elia a tenere un ottimo ritmo, ma sono state soprattutto la sua grande determinazione e preparazione a rendere possibile l’eccellente prestazione scaturita a fine gara.

Con un passaggio a metà gara di 1 h 13’ 42” per un tempo finale di 2h 26’ e 53” Elia si è regalato il suo nuovo record personale e la quarta prestazione all time piacentina. Un’altra bella soddisfazione per il corridore di Carmiano, di inesauribili risorse fisiche e sempre pronto per nuove sfide.

Anche Giovanni Tuzzi ha fatto parlare bene di sé nell’ormai tradizionale gara di corsa su strada di San Silvestro a Salsomaggiore. Un’altra bella prestazione per incorniciare un altro anno che ha rimarcato la consacrazione di Giovanni ad uno dei migliori mezzofondisti piacentini di sempre, con l’augurio che il nuovo anno porti ulteriori margini di crescita.