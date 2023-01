Gas Sales, primo allenamento agli ordini di Massimo Botti. Domenica c’è Trento

I biancorossi da ieri in palestra agli ordini di coach Massimo Botti, due trasferte nel mirino. Dopo tre giorni di riposo e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, la Gas Sales Bluenergy torna ad allenarsi al PalabancaSport, sotto la guida del nuovo allenatore, che ha preso il posto dell’esonerato Lorenzo Bernardi.

Ad attendere la formazione piacentina, quinta in classifica Superlega, due appuntamenti di rilievo: domenica 8 gennaio alle 15.30 a Trento e martedì 10 gennaio alle 17.00 (ora italiana) in Romania, in casa dell’Arcada Galati per la gara di andata dei playoff di Coppa Cev.