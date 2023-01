Gas Sales, per Lucarelli possibile rientro a febbraio. Leal domenica ci sarà

La loro assenza non è un alibi: la sfida con Verona ha dimostrato che – pur senza i suoi due martelli titolari – questa Gas Sales può comunque fare bene. Certo è che alla lunga, senza Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal (ai box da ormai due partite), sarà difficile competere per i più alti traguardi in una Superlega che quest’anno – lo dicono i numeri – è tra le più competitive di sempre. Ma quali sono, al momento, le reali condizioni dei due assi brasiliani?

Per Lucarelli, sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al legamento del dito medio della mano destra, è in programma una nuova visita di controllo il 17 gennaio. Lo schiacciatore, che si era infortunato nel corso del terzo set della gara giocata a Verona il 17 dicembre scorso (prima giornata di ritorno), salterà sicuramente le sfide con Trento e Siena in campionato, oltre all’andata con l’Arcada Galati in Coppa Cev. Il suo ritorno, ma in questo senso non è stata fornita l’ufficialità, è previsto per la fine di febbraio.

Diverso il discorso relativo a Leal. Il martello della Nazionale carioca, out per un problema alla spalla, ieri è sceso in campo con i compagni per l’allenamento. L’impressione è che domenica possa giocare.