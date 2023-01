Basket Serie A2, colpaccio a Casale: l’Assigeco Piacenza innesta anche la quinta

Anno nuovo, vecchi risultati per l’Assigeco Piacenza, che ricomincia esattamente da dove aveva concluso, ovvero da una vittoria. A Casale Monferrato è infatti arrivata la quinta vittoria consecutiva al termine di una partita che gli uomini di coach Stefano Salieri hanno praticamente condotto dall’inizio alla fine. Una prova di forza, di maturità e di qualità che proietta gli uomini di coach Stefano Salieri sempre più verso i piani alti della classifica. Adesso per completare l’opera e iscriversi veramente nella parte alta della classifica ci vorrebbe una bella vittoria contro Torino domenica, anche per vendicare la sconfitta dell’andata dopo un tempo supplementare (83-79). Intanto però è giusto godersi almeno per qualche ora la vittoria contro Casale Monferrato, che era tutto fuorché scontata. Gli uomini di coach Valentini infatti, soprattutto in casa, si sono sempre fatti valere ed era pur sempre il match dopo la sosta, che qualche insidia nasconde sempre. Piacenza però ha avuto un approccio da urlo, mandando a bersaglio ben 29 punti nel primo quarto e gettando le basi per una vittoria senza se e senza ma, nonostante la sofferenza a rimbalzo (4837 per i locali), statistica dove Casale primeggia.

CASALE MONFERRATO 70 ASSIGECO 85

(20-29; 19-22; 15-19; 16-15) CASALE MONFERRATO: Ellis 13, Carver 12, Ghirlanda 6, Martinoni 16, Redivo 11, Castellino n.e., Poom n.e., Luparia n.e., Formenti 2, L.Valentini 7, Mele n.e., Leggio 3. All. A.Valentini. ASSIGECO PIACENZA: Gajic 4, Sabatini 3, Miaschi 20, McGusty 13, Skeens 10, Soviero, Querci 9, Pascolo 14, Jokjsimovic n.e., Varaschin 2, Franceschi n.e., Cesana 10. All. Salieri.