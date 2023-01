“Da sei anni non perdo una marcia della Fiasp, sto bene se corro”

Domani a Podenzano parte la stagione 2023 delle marce Fiasp. E si ricomincia come si è chiuso il 2022, ovvero nel segno di Vittorio Mattiuzzo.

Settantatré anni, meccanico in pensione, è ormai dal lontano 2016 che non perde una singola marcia targata Federazione italiana amatori sport. Totale, tirando una riga: 382 marce, e migliaia e migliaia di chilometri percorsi in giro per Piacenza e provincia, di corsa o camminando.

Una costanza che finora gli è valsa ben quattro premi fedeltà, il trofeo che Fiasp Piacenza assegna ai marciatori più assidui. Ma soprattutto, dice Mattiuzzo a Libertà: “Premio o no, io se non corro, non sto bene…”.

