Chi viene e chi va: in casa Fiorenzuola ritorna Piccinini, ceduto in prestito Arduini

Il Fiorenzuola si butta nel mercato invernale con un’operazione in uscita e una in entrata. Dal Pisa sporting club arriva a titolo temporaneo il centrocampista Gabriele Piccinini. Un ritorno in rossonero per il giocatore classe 2001 che ha già collezionato sedici presenze in Lega pro con la squadra di mister Tabbiani nella stagione 2021-2022. Piccini è già al seguito della squadra e sarà a disposizione nella gara di domani contro la Vis Pesaro 1898.

Contro il Pesaro non ci sarà invece Ettore Arduini che è stato ceduto a titolo temporaneo fino al prossimo giugno alla Società sportiva Arezzo. Arduini, arrivato in rossonero nell’estate 2022, proseguirà quindi il suo percorso stagionale in Serie D, per poi ritornare in U.S. Fiorenzuola a partire dall’inizio della prossima stagione.