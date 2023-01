Gas Sales, domani si va a Trento. Scanferla: “Ci viene chiesto uno step in più”

Vigilia di Superlega per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domani alle 15.30 sfiderà nella terza giornata di ritorno l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti. La voglia di ripetere l’impresa centrata all’andata (con i dolomitici battuti 3-1 al PalabancaSport) ma soprattutto il desiderio di aprire il 2023 con un successo su una diretta concorrente sono le armi con le quali i biancorossi si presenteranno alla BLM Group Arena. Lo faranno con Massimo Botti in panchina, tornato alla guida della squadra dopo tre stagioni da secondo allenatore sempre a Piacenza (società che ha riportato in massima serie al termine della stagione 2018/2019) e in seguito all’esonero di Lorenzo Bernardi, sollevato dall’incarico il 31 dicembre.

Piacenza sarà ancora orfana di Leal e Lucarelli (assenti contro Modena e Verona) ma potranno contare sul libero Leonardo Scanferla, a cui spetterà l’arduo compito di “disinnescare” gli attacchi dei vari Kazyiski, Michieletto e Lavia.

“Con la vittoria ai quarti di Coppa Italia – spiega Scanferla – abbiamo chiuso l’anno come volevamo. Ora ci attende un’altra trasferta molto impegnativa: conosciamo bene il valore dei nostri avversari, sarà necessario ripetere la prestazione di Verona per centrare il successo. Al PalaOlimpia abbiamo dimostrato che anche se privi di giocatori importanti siamo in grado di giocare una pallavolo di buonissimo livello. Abbiamo però ancora tanto da migliorare, così come tanti sono gli obiettivi da portare a compimento”.

Infine, una battuta sul cammino futuro della squadra: “Sta a noi. Abbiamo tutte le carte in regola per toglierci delle belle soddisfazioni. Siamo concentrati e consci di quello che si attende nelle prossime partite. Gioco con questa maglia ormai da molti anni e proprio per il legame che sento con la società e la città, credo sia arrivato il momento di vincere qualcosa insieme”.