Colorno troppo forte, inizia con una netta sconfitta 43-0 l’anno dei Lyons Rugby

Il 2023 dei Rugby Lyons inizia in salita, con i bianconeri che cadono 43-0 sul campo della capolista Colorno.

Sotto una pioggia battente, i padroni di casa hanno fatto valere la loro fisicità, soprattutto nelle mischie e nelle maul, e un sapiente utilizzo del gioco al piede, che ha messo enorme pressione alla squadra di Orlandi e Paoletti.

I bianconeri hanno resistito difendendosi con il coltello tra i denti per tutto il primo tempo, prima di cedere nella ripresa senza riuscire mai a rendersi realmente pericolosi per la difesa colornese.

I Lyons portano a casa sicuramente lo spirito combattivo messo in campo, con un ottimo lavoro da parte del reparto avanzato nel contenere gli attacchi avversari. I Leoni hanno messo in campo placcaggi duri e determinati, ma contro un avversario così superiore sono stati costretti a cedere alla distanza.

Ora è tempo di recuperare, e concentrarsi sulla sfida di domenica prossima, in casa contro Rovigo.

IL TABELLINO

Peroni Top10, X Giornata

Hbs Colorno – Sitav Rugby Lyons 43-0 (18-0)

Marcatori: p.t. 26’ cp. Ceballos (3-0); 31’ cp. Ceballos (6-0); 37’ m. Ferrara tr. Ceballos (13-0); 40’ m. Leaupepe (18-0) s.t.: 47’ cp. Ceballos (21-0); 48’ m. Broglia (26-0); 52’ m. Ferrara tr. Ceballos (33-0); 67’ m. Ceballos (38-0); 78’ m. Van Tonder (43-0)

Hbs Colorno: Van Tonder; Leaupepe (68’ Cozzi); Ceballos, Devoto (Cap); Batista; Antl (68’ Pescetto), Boscolo; Mbanda, Popescu, Adorni (23’ Broglia); Butturini, Gutierrez; Galliano (53’ Tangredi), Ferrara (64’ Fabiani), Lovotti (64’ leiger). All.: Casellato

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (55 Via); Paz, Zaridze; Bruno (Cap), Ledesma (60’ Cuminetti), Cuoghi (60’ Fontana); Bottacci (41’ Cisse); Petillo (57’ Moretto), Salvetti; Quaranta, Van Rensburg; Aloe (41’ Salerno), Buondonno, Morosi (50’ Acosta). All.: Orlandi

Arbitro: Vedovelli (Sondrio)

AA1: Rosella (Roma)

AA2: Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO: Roscini (Milano)

Punti conquistati in classifica: Hbs Colorno 5, Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Mihai Popescu (Hbs Colorno)