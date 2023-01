Eccellenza, per le piacentine l’anno si apre senza vittorie. Libertas e San Giuseppe ok

La prima domenica dell’anno è pessima per le piacentine d’Eccellenza. Solo l’Agazzanese si salva dal naufragio, conquistando un buon punto sul campo della Vignolese: Forbiti, a 15′ dal termine, ha rimediato alla rete incassata poco prima a firma Iori. Un pari che prolunga la buona serie granata, ma che allontana la squadra di mister Piccinini dalla vetta: Borgo San Donnino e Castlefranco comandano con cinque punti di vantaggio sul Cittadella, sei sull’Agazzanese.

Precipita la situazione della Castellana Fontana: l’esordio di mister Dellagiovanna è da dimenticare e l’1-0 rimediato nello scontro diretto sul campo del Boretto significa ultimissimo posto in coabitazione con la Campagnola.

Non va meglio al Nibbiano&Valtidone, nel pieno della zona playout: a Rolo, il gol di Lancellotti al 26′ è pura illusione perché nella ripresa Puglisi e Napoli ribaltano la situazione per un ko molto doloroso per i piacentini, che evidentemente funzionano solamente in coppa Italia dove affronteranno il Massa Lombarda il 18 gennaio prossimo nella semifinale in “gara secca”.

Nei recuperi di Seconda categoria, imprese della Libertas che supera 1-0 la capolista RiverNiviano e del San Giuseppe, che con lo stesso punteggio passa in casa della Pianellese.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà