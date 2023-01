Il debutto di coach Botti è super: la Gas Sales Bluenergy vince 3-1 a Trento

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna il campo di Trento nel debutto nel campionato di SuperLega per coach Massimo Botti, subentrato a Lorenzo Bernardi.

Convinzione nei propri mezzi, sacrificio, una battuta efficace sono state le armi vincenti dei biancorossi che vinto il primo set, lasciato per strada il secondo e si sono imposti nel terzo con grane autorità e un Basic sugli scudi.

Il quarto parziale sembrava poter essere una passeggiata (4-11) per Brizard e soci, ma Trento ha recuperato e lottato fino alla fine dove Simon ha fatto la differenza dalla linea dei nove metri. Il tutto con Lucarelli e Leal a bordo campo tra gli spettatori.

E adesso partenza per la Romania dove martedì 10 gennaio la squadra biancorossa affronterà Galati nell’andata dei play off di Cev Volleyball Cup.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3

(22-25, 25-19, 19-25, 21-25)

ITAS TRENTINO: Podrascanin 7, Sbertoli 2, Michieletto 15, Lisinac 8, Kaziyski 11, Lavia 15, Laurenzano (L), Dzavoronok, Nelli 2, D’heer 1, Pace (L). Ne: Cavuto, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 2, Recine 14, Simon 13, Romanò 16, Basic 10, Alonso 6, Scanferla, Gironi 4, Cester 1, Hoffer. Ne: Caneschi, de Weijer. All. Botti.

Arbitri: Zavater di Roma, Brancati di Città di Castello.

Note: durata set 29’, 23’, 28’ e 27’ per un totale di 107’.

Spettatori: 2.999 per un incasso di 36.718 euro.

MVP: Yuri Romanò.

Itas Trentino: battute sbagliate 17, ace 6, muri punto 9, errori in attacco 11, ricezione 47% (8% perfetta), attacco 46%.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 16, ace 10, muri punto 5, errori in attacco 9, ricezione 32% (17% perfetta), attacco 49%.

