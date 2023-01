Il Fiorenzuola riparte alle 14.30 dal Comunale contro la Vis Pesaro

Il Fiorenzuola riparte oggi in campionato (ore 14,30) con un Piccinini in più nel motore. Il centrocampista appena arrivato dal Pisa è a disposizione dell’allenatore Tabbiani per la partita in programma al Comunale contro la Vis Pesaro. Un uomo in più per aggiungere tonicità ad un centrocampo che ha perso nel girone d’andata Oneto e deve supplire ad acciacchi di altri giocatori.

Per i rossoneri reduci da due battute d’arresto è il momento di voltare pagina. Serve dare una scossa alla mentalità. In primo luogo azzerare la classifica, fare come nella passata stagione giocare come se i punti fossero 20 e non 32, ritrovare lo spirito umile e la concentrazione, accantonare quella catena di errori tecnici e superficialità che in fondo hanno condotto alle due sconfitte. In campo oggi c’è la Vis Pesaro, una formazione in difficoltà che attende segnali di rinforzo dal calcio mercato ma che per il momento è pericolante e dispone del peggior attacco del girone tenuto tuttavia in piedi dall’estro di Fedato.

La lista dei rossoneri assenti è lunga e inizia con gli infortunati Oneto, Scardina e Sartore. Squalificati Potop (due giornate) e Quaini, Cavalli è in ripresa ma partirà dalla panchina. Difesa inedita con Frison e Bondioli. A centrocampo ritorna disponibile Fiorini e in aggiunta c’è Piccinini. Arduini invece è stato ceduto in prestito all’Arezzo (serie D).