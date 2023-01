Piacenza Calcio, sfida da non sbagliare. Alle 14.30 in campo contro Virtus Verona

Le vacanze sono finite, ricomincia il campionato per il Piacenza Calcio, che al primo impegno di questo 2023 si troverà subito di fronte a un bivio quasi decisivo. I biancorossi affronteranno infatti questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.30, la Virtus Verona in trasferta (nello stadio Gavagnin-Nocini di Verona) in una sfida da non sbagliare. I veneti occupano infatti la prima posizione buona per la salvezza diretta, sette punti sopra la squadra di Scazzola che ha così la ghiotta occasione di accorciare una classifica ancora deficitaria in penultima posizione. Sarà un Piacenza rinnovato dagli acquisti invernali, Accardi in difesa, Chierico a centrocampo e Plescia in attacco, ma che non avrà Gonzi e Persia infortunati e Masetti squalificato (più Frosinini, il difensore è stato ceduto a titolo definitivo all’Albinoleffe). Prove di nuovo Piace dunque per Scazzola, che potrebbe così varare un 3-5-2 diverso dal solito e sfruttare dall’inizio le caratteristiche dei neoacquisti Accardi e Chierico. Più che i discorsi sulla tattica serve però la concretezza per fare punti, come ha sottolineato il tecnico alla vigilia del match. Mister Scazzola, che Piacenza sarà con i nuovi arrivi e che cosa potranno dare alla squadra questi giocatori? “Penso che questi innesti abbiano compensato la partenza di elementi come Nelli e Rossetti, hanno delle caratteristiche che prima non avevamo, non solo Chierico e Plescia, ma anche Accardi in difesa in termini di fisicità. Sono già disponibili per la gara con la Virtus anche se hanno ancora pochi minuti nelle gambe, e in generale la situazione non è poi molto diversa da quella di qualche settimana fa visto che recuperiamo Nava, ma perdiamo Persia, al termine di una sosta che è stata comunque breve e che non ci ha permesso di svolgere un lavoro particolare”. Dal punto di vista tattico cambierà invece qualcosa? “Vedremo, questo lo dirà la situazione generale del gruppo di volta in volta dopo aver valutato presenti e assenti, ma più che al modo di stare in campo dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la prestazione in linea con le ultime buone uscite. Bisogna tenere a mente che è appena iniziato il girone di ritorno, che sarà del tutto diverso da quello di andata, e che noi dovremo giocare per vincere il maggior numero di partite possibile se vogliamo raggiungere la salvezza. In questa situazione ogni gara per noi è come se fosse una finalissima, come abbiamo fatto con Vicenza e Pergolettese, invece di ragionare troppo sugli avversari è meglio pensare ai nostri mezzi per ottenere il massimo”. C’è comunque un avversario che non deve scappare troppo in alto oggi, che partita si aspetta contro la Virtus Verona? “Non sarà certamente facile perché loro stanno facendo bene da anni come società e hanno dei giocatori di esperienza come Gomez, Danti e Halfredsson, ma noi andremo sicuramente là per vincere perché ci servono punti pesanti”. Il mercato ha finora portato alcuni acquisti, pensa che ci saranno altre operazioni sia in entrata sia in uscita? “Probabilmente ci sarà ancora qualche movimento, però questa è una domanda che bisogna fare al direttore sportivo Matteassi, pensa lui a queste cose per il bene del Piacenza, io preferisco rimanere concentrato sul campo”.

