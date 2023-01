Pur senza brillare la Bluenergy Daiko batte 3-0 l’Arcada Galati in Coppa Cev

Missione compiuta per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza, vincente in Romania per 3-0 sull’Arcada Galati all’andata dei playoff di Coppa Cev. Nonostante qualche incertezza di troppo in ricezione, i biancorossi si aggiudicano il primo round, in attesa del ritorno in programma il 25 gennaio al PalabancaSport.

L’insidia principale che si cela sotto questo genere di sfide, dove il divario tecnico tra le due squadre è decisamente importante, è quello di “adeguarsi” al ritmo dell’avversario sulla carta più debole, consentendogli di trovare con preoccupante regolarità punti fiducia.

La Bluenergy Daiko incappa proprio in questo tranello, chiudendo i primi due parziali (quello iniziale addirittura 24-26 ai vantaggi) con il brivido.

È la ricezione a creare i maggiori grattacapi alla formazione biancorossa, costantemente esposta agli attacchi della formazione di casa, a sua volta encomiabile nel crederci ad ogni scambio. Emblematico il secondo set dove Piacenza, dopo una partenza-razzo che la porta sull’8-1, invece di proseguire la fuga tiene in vita i padroni di casa, bravi a risalire fino al 20-20 ma poi superati al fotofinish grazie alla freddezza del solito Simon. Decisamente più agevole il set finale, chiuso 25-18.

