Stasera appuntamento con “Volley Piacenza”: ospiti Zlatanov e Bongiorni

Bluenergy Daiko Volley in campo questa sera in Romania, dove affronterà Galati nella gara di andata dei playoff di Coppa Cev. Una partita molto importante per il cammino europeo della squadra allenata da Massimo Botti, e che avrà un contorno speciale questa sera su Telelibertà. Come ogni martedì infatti torna puntuale “Volley Piacenza #atuttogas”, la trasmissione condotta da Marcello Tassi, questa volta per raccontare come saranno andate le cose contro i romeni, ripercorrendo al tempo stesso la recente impresa messa a segno a Trento. Trasmissione che andrà in onda in diretta a partire dalle 21.00.

Lo faranno direttamente i protagonisti collegati in video con lo Spazio Rotative, le sensazioni a caldo sul match le snocciolerà capitan Antoine Brizard insieme al direttore generale Hristo Zlatanov e a Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. In studio, con Marcello Tassi, ci saranno ospiti il vicepresidente Giuseppe Bongiorni e il fisioterapista Federico Pelizzari, per commentare la gara giocata e per analizzare anche i prossimi impegni in compagnia di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.

