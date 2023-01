Tempo di playoff di Coppa Cev per la Bluenergy Daiko: oggi è sfida all’Arcada Galati

I festeggiamenti per la magica impresa di Trento di domenica sera sono durati lo spazio di una notte: ieri mattina di buon’ora i biancorossi sono saliti su un pullman con direzione Malpensa, da dove hanno preso il volo che li ha condotti a Bucarest. Da qui hanno poi raggiunto Galati, cittadina situata sulle rive del Danubio a pochi chilometri dal confine ucraino, dove nel tardo pomeriggio di oggi (alle 17.00, ora italiana) affronteranno la formazione del C.S. Arcada Galati, nella gara di andata dei playoff di Coppa Cev. La sfida di ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 25 gennaio alle 20.30.

Così come avvenuto nelle recenti tre giornate, Piacenza (che stasera tornerà a chiamarsi Bluenergy Daiko) non potrà contare sui due schiacciatori brasiliani Lucarelli e Leal, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Il primo è rimasto a Piacenza, il secondo si è unito ai compagni per sostenerli da bordocampo.

L’AVVERSARIO – L’Arcada Galati è una delle realtà del “Divizia A1”, il massimo campionato romeno, più quotate e vincenti degli ultimi anni. È dal 2018, infatti, che la squadra allenata da Sergio Stancu si aggiudica lo scudetto, una supremazia che in questa stagione è messa a dura prova dalle due squadre di Bucarest, la Dinamo e lo Steaua (rispettivamente prima e seconda). L’Arcada, grazie a un bottino di 9 vittorie e 2 sconfitte, occupa al momento la terza piazza. Nelle recenti cinque gare (l’ultima giocata a metà dicembre), i ragazzi di Stancu hanno centrato quattro successi, di cui tre consecutivi. Ancora più netto il percorso europeo, dove i romeni hanno avuto la meglio ai sedicesimi sui bulgari del Neftohimik Burgas, battendo poi agli ottavi con un doppio 3-1 i finlandesi del Savo Volley Kuopio.

IL POSSIBILE SESTETTO – Coach Botti, all’esordio da primo allenatore in Europa, dovrebbe affidarsi al sestetto mandato in campo con Verona e Trento: almeno all’inizio, con la possibilità di attingere a piene mani dalla panchina e inserendo all’occorrenza – a seconda della necessità – i vari Gironi, Cester e Hoffer.

Spazio dunque a Brizard in palleggio con Romanò opposto, alla coppia centrale Simon-Alonso, a Recine e Basic in banda e a Scanferla nel ruolo di libero.